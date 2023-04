Доказано: дедлайны вовсе не влияют на уровень стресса

Учёные из Хьюстонского университета, Техасского университета A&M и Миланского политехнического института решили узнать, вызывают ли дедлайны у людей больше стресса. Результаты этого исследования были опубликованы в Proceedings of the ACM Human Factors in Computing.

В ходе исследования эксперты наблюдали за 10 учёными, которые работали в университете в течение двух дней до крайнего срока и ещё в течение двух дней уже без дедлайна.