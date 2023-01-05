Доказано: для здоровья полезно время от времени не читать плохие новости

Кроме того, при чтении плохих новостей может пострадать психика. У человека может возникнуть чувство истощения, ощущение надвигающейся гибели, даже если в жизни у него всё не так плохо.

Помимо этого, важно понимать, что сегодняшний опыт оказывает влияние на мозг и на то, какие чувства и эмоции вы испытаете завтра. Если вы будете завалены плохими новостями, то ваше мировоззрение может измениться и вы станете ожидать плохого, действовать соответствующим образом. Процесс этот происходит постепенно и незаметно для нас самих. По этой причине так важно отвлекаться от негативных новостей.

А ещё не стоит читать плохие новости во время приёма пищи. Дело в том, что стресс в течение двух часов после еды будет заставлять ваше тело и мозг метаболизировать съеденное так, что вместе с пищей вы будете получать дополнительно 104 килокалории.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.