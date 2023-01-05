Доказано: для здоровья полезно время от времени не читать плохие новости

Доказано: для здоровья полезно время от времени не читать плохие новостиУстройте своему мозгу отдых
При постоянном чтении плохих новостей о катаклизмах, климатическом кризисе и т.п. мы сильно устаём. И учёные тоже за то, чтобы делать перерывы: так можно улучшить не только психическое здоровье, но и состояние кишечника.
Фото: The Irish News
Во время чтения плохих новостей в организме человека происходят серьёзные изменения. Причём касаются они областей мозга, которые отвечают за регулированию различных систем организма. Определённые изменения можно заметить и в частях мозга, связанных с режимом «бей или беги», но в действительности эти области важны для управления нервной системой, иммунной системой, обменом веществ.
В результате у человека учащается сердцебиение, потеют ладони, а в организме вырабатывается гормон стресса кортизол.
Кроме того, при чтении плохих новостей может пострадать психика. У человека может возникнуть чувство истощения, ощущение надвигающейся гибели, даже если в жизни у него всё не так плохо.
Помимо этого, важно понимать, что сегодняшний опыт оказывает влияние на мозг и на то, какие чувства и эмоции вы испытаете завтра. Если вы будете завалены плохими новостями, то ваше мировоззрение может измениться и вы станете ожидать плохого, действовать соответствующим образом. Процесс этот происходит постепенно и незаметно для нас самих. По этой причине так важно отвлекаться от негативных новостей.
А ещё не стоит читать плохие новости во время приёма пищи. Дело в том, что стресс в течение двух часов после еды будет заставлять ваше тело и мозг метаболизировать съеденное так, что вместе с пищей вы будете получать дополнительно 104 килокалории.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.