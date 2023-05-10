Доказано: грецкие орехи помогают контролировать уровень холестерина

По словам экспертов Heart UK, в орехах мало ненасыщенных жиров и при этом много насыщенных. Благодаря именно такому сочетанию можно поддерживать холестерин в крови в норме.

Если заменить продукты с насыщенными жирами грецкими орехами, то можно значительно снизить как общий, так и «плохой» холестерин.

Кроме того, препятствует попаданию в кровоток части холестерина ещё и клетчатка. Также в грецких орехах можно найти альфа-линоленовую кислоту: в 30 г орехов - примерно 2,7 г этой кислоты. Научно доказано, что это способствует благотворному влиянию грецких орехов на уровень холестерина.