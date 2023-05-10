Доказано: грецкие орехи помогают контролировать уровень холестерина

Доказано: грецкие орехи помогают контролировать уровень холестеринаНа это указывают диетологи
Специалисты в области питания отмечают, что грецкие орехи - очень полезный продукт. И достаточно есть всего горстку в день, чтобы за несколько недель снизить уровень холестерина в крови.
По словам экспертов Heart UK, в орехах мало ненасыщенных жиров и при этом много насыщенных. Благодаря именно такому сочетанию можно поддерживать холестерин в крови в норме.
Если заменить продукты с насыщенными жирами грецкими орехами, то можно значительно снизить как общий, так и «плохой» холестерин.
Кроме того, препятствует попаданию в кровоток части холестерина ещё и клетчатка. Также в грецких орехах можно найти альфа-линоленовую кислоту: в 30 г орехов - примерно 2,7 г этой кислоты. Научно доказано, что это способствует благотворному влиянию грецких орехов на уровень холестерина.
Причём всего 30 г (то есть одной горсти) орехов в будет достаточно для значительного снижения холестерина. Исследования демонстрируют, что при ежедневном употреблении грецких орехов улучшения видны будут уже с шестой недели.
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