Доказано: грейпфрут перед сном поможет вам похудеть и не только

Известно, что грейпфрут помогает сжигать жир. Но это ещё не всё. Данный продукт также активизирует кровообращение, заставляет мозг работать лучше, улучшает память, избавляет от расстройств пищеварения.

Благодаря грейпфруту можно регулировать уровень сахара в крови. Помимо этого, в коже при употреблении грейпфрута вырабатывается коллаген, она становится сияющей и эластичной.