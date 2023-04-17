Доказано: грейпфрут перед сном поможет вам похудеть и не только

Доказано: грейпфрут перед сном поможет вам похудеть и не толькоВ этом фрукте много антиоксидантов
В грейпфруте содержится много витамина С. Также этот продукт способствует укреплению иммунитета и лечению простуды. Диетолог и нутрициолог Синтия аль-Хадж советует его добавить в ежедневный рацион.
Известно, что грейпфрут помогает сжигать жир. Но это ещё не всё. Данный продукт также активизирует кровообращение, заставляет мозг работать лучше, улучшает память, избавляет от расстройств пищеварения.
Благодаря грейпфруту можно регулировать уровень сахара в крови. Помимо этого, в коже при употреблении грейпфрута вырабатывается коллаген, она становится сияющей и эластичной.
Грейпфрут в своём составе содержит большое количество питательных веществ. Он также хорошо сказывается на уровне липидов в крови, помогает при болезнях сердца, защищает от онкологических заболеваний, поддерживает иммунитет.
А если вы будете есть грейпфрут перед сном, то сможете похудеть.
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