Доказано: игра с собакой улучшает концентрацию у людей

Доказано: игра с собакой улучшает концентрацию у людейИ это ещё один повод провести время с питомцем
В рамках нового исследования команда учёных, используя электроэнцефалографию (ЭЭГ) для регистрации электрической активности в мозге участников, выяснила, как на людей влияет игра с собакой.
Надев электроды ЭЭГ на голову, участники эксперимента гуляли с собакой, гладили её и играли с ней. Для этого им дали хорошо обученного пуделя, совместимого с ними по характеру.
Учёные обнаружили, что сила мозговых волн людей увеличивалась, когда они взаимодействовали с собакой. Причём польза для мозга была разной в зависимости от того, какой деятельностью занимался человек с питомцем: играл, фотографировался с ним и т. п.
Когда участники гуляли или играли с собакой, колебания альфа-диапазона в их мозге усиливались. Это означает, что мозг людей был расслаблен.
При этом колебания бета-диапазона в мозге были сильнее, когда люди ухаживали за пуделем, гладили его. Более значительные колебания бета-диапазона связаны с повышенной концентрацией.
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