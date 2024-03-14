Доказано: игра с собакой улучшает концентрацию у людей

Учёные обнаружили, что сила мозговых волн людей увеличивалась, когда они взаимодействовали с собакой. Причём польза для мозга была разной в зависимости от того, какой деятельностью занимался человек с питомцем: играл, фотографировался с ним и т. п.

Когда участники гуляли или играли с собакой, колебания альфа-диапазона в их мозге усиливались. Это означает, что мозг людей был расслаблен.

При этом колебания бета-диапазона в мозге были сильнее, когда люди ухаживали за пуделем, гладили его. Более значительные колебания бета-диапазона связаны с повышенной концентрацией.

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