Доказано: из-за частого стресса глаза стареют быстрее

Доказано: из-за частого стресса глаза стареют быстрееК такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета в Ирвине
Согласно результатам нового исследования, стресс в виде повышения внутриглазного давления способствует старению тканей сетчатки. Об этом говорится в статье, опубликованной в Aging Cell.
Команда учёных под руководством Дороты Сковронска-Кравчик из Калифорнийского университета в Ирвине выяснила, как стресс влияет на сетчатку глаза. Оказалось, что из-за повышения внутриглазного давления в тканях сетчатки происходят изменения, схожие с теми, которые происходят при естественном старении. Повторяющийся же стресс ещё сильнее ускоряет процесс старения.
При старении затрагиваются все клетки организма. Что касается глаз, то из-за старения у человека может развиться глаукома.
Внутриглазное давление у человека имеет циркадный ритм. У здоровых людей это давление обычно находится в диапазоне от 12 до 21 мм рт. ст. Выше всего в ночное время внутриглазное давление у 2/3 людей.
Согласно исследованиям на животных, даже умеренное повышение внутриглазного давления способствует потере ганглиозных клеток сетчатки и появлению соответствующих дефектов зрения.