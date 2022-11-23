Доказано: из-за частого стресса глаза стареют быстрее

Команда учёных под руководством Дороты Сковронска-Кравчик из Калифорнийского университета в Ирвине выяснила, как стресс влияет на сетчатку глаза. Оказалось, что из-за повышения внутриглазного давления в тканях сетчатки происходят изменения, схожие с теми, которые происходят при естественном старении. Повторяющийся же стресс ещё сильнее ускоряет процесс старения.

При старении затрагиваются все клетки организма. Что касается глаз, то из-за старения у человека может развиться глаукома.