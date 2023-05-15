Доказано: из-за храпа у вас больше шансов столкнуться с инсультом и болезнью Альцгеймера

Доказано: из-за храпа у вас больше шансов столкнуться с инсультом и болезнью АльцгеймераПодумайте о том, как улучшить свой сон
Научные исследования всё чаще указывают на важность сна для поддержания хорошего здоровья. Плохой сон может повысить риск сердечных приступов, ослабить иммунитет. А новое исследование показало, что храпящие люди имеют больше шансов на инсульт и болезнь Альцгеймера.
Результаты недавнего исследования показали, что люди с апноэ во сне, которое вызывает громкий храп, с большей вероятностью сталкивались с болезнью Альцгеймера и инсультом. Апноэ во сне, по словам специалистов, возникает, когда у человека во время сна приостанавливается дыхание.
Команда учёных в ходе исследования изучила факторы, влияющие на сон, и биомаркеры здоровья белого вещества мозга.
Средний возраст участников исследования равнялся 73 годам. Также эти люди прошли сканирование мозга и должны были провести ночь в лаборатории сна. Учёные фиксировали, как долго люди проводят времени в медленноволновом сне (глубоком сне).
На каждые 10 пунктов снижения процента медленноволнового сна увеличивалась гиперинтенсивность белого вещества. И это было аналогично старению на 2,3 года. Кроме того, подобное снижение было связано с нарушением целостности аксонов, что аналогично увеличению возраста на 3 года.
У участников с тяжёлым апноэ во сне объём белого вещества был более высоким. Также у них наблюдалась сниженная целостность аксонов в головном мозге по сравнению с людьми с лёгким или умеренным апноэ во сне.
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