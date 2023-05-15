Доказано: из-за храпа у вас больше шансов столкнуться с инсультом и болезнью Альцгеймера

Команда учёных в ходе исследования изучила факторы, влияющие на сон, и биомаркеры здоровья белого вещества мозга.

Средний возраст участников исследования равнялся 73 годам. Также эти люди прошли сканирование мозга и должны были провести ночь в лаборатории сна. Учёные фиксировали, как долго люди проводят времени в медленноволновом сне (глубоком сне).

На каждые 10 пунктов снижения процента медленноволнового сна увеличивалась гиперинтенсивность белого вещества. И это было аналогично старению на 2,3 года. Кроме того, подобное снижение было связано с нарушением целостности аксонов, что аналогично увеличению возраста на 3 года.

У участников с тяжёлым апноэ во сне объём белого вещества был более высоким. Также у них наблюдалась сниженная целостность аксонов в головном мозге по сравнению с людьми с лёгким или умеренным апноэ во сне.

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