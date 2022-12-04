Доказано: из-за переедания у вас может возникнуть инфаркт

В Новый год и на Рождество люди нередко съедают больше, чем обычно. И специалисты предупреждают, что это может плохо сказаться на здоровье. Так, из-за обильной еды нагрузка на сердце возрастает, а вместе с этим - и риск сердечного приступа.

Кроме того, научные исследования показывают, что в рождественские дни инфарктов случается, как правило, больше, чем в другие дни.