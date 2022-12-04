Доказано: из-за переедания у вас может возникнуть инфаркт

Доказано: из-за переедания у вас может возникнуть инфарктПоэтому важно быть начеку
Есть нужно в умеренных количествах. В том числе потому, что переедание может привести к сердечному приступу.
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В Новый год и на Рождество люди нередко съедают больше, чем обычно. И специалисты предупреждают, что это может плохо сказаться на здоровье. Так, из-за обильной еды нагрузка на сердце возрастает, а вместе с этим - и риск сердечного приступа.
Кроме того, научные исследования показывают, что в рождественские дни инфарктов случается, как правило, больше, чем в другие дни.
Есть вероятность, что причиной увеличения числа сердечных приступов является холод, уменьшение количества физической активности, эмоциональный стресс. К этому списку, вероятнее всего, можно добавить и переедание.
Одна научная работа продемонстрировала, что те, кто переедает и ест очень тяжёлую пищу, с большей вероятностью (в четыре раза больше) столкнутся с инфарктом в течение двух часов после еды.
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