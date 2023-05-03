Доказано: из-за употребления картошки фри у вас больше шансов столкнуться с депрессией и тревогой

Вероятнее всего, по мнению исследователей, такой эффект от употребления картошки фри связан с акриламидом. Это вещество известно тем, что вызывает у животных рак, когда они подвергаются воздействию очень высоких доз. Правда, ещё не совсем понятно, какую опасность данное вещество представляет для человека.

Однако если часто есть жареную пищу, то это может привести к повышенному холестерину, высокому кровяному давлению, ожирению. Также все эти проблемы могут повлиять и на психическое здоровье человека.

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