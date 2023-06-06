Доказано: хороший сон и установленный график сна снижают риск смерти

Доказано: хороший сон и установленный график сна снижают риск смертиИ это ещё одна причина раньше ложиться спать
В рамках одного исследования, которое будет представлено на SLEEP 2023, учёные обнаружили, что важно не только высыпаться. Большую роль также играет график сна, согласно которому человек должен постоянно в одно и то же время вставать и ложиться спать.
Результаты проведённого недавно исследования показывают, что у взрослых, которые имеют установленный график сна и спят достаточное количество часов, вероятность смертности на 39% ниже, чем у взрослых с нерегулярным графиком сна и недосыпом.
Американская академия медицины сна и Общество исследования сна советуют взрослым людям регулярно спать не менее 7 часов в сутки. Это поможет поддержать здоровье.
А в ходе проведённого исследования эксперты проанализировали данные многоэтнического исследования сна при атеросклерозе. Приняли участие в нём 1759 человек, за которыми в среднем наблюдали в течение 7 лет.
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