Доказано: хороший сон и установленный график сна снижают риск смерти

Американская академия медицины сна и Общество исследования сна советуют взрослым людям регулярно спать не менее 7 часов в сутки. Это поможет поддержать здоровье.

А в ходе проведённого исследования эксперты проанализировали данные многоэтнического исследования сна при атеросклерозе. Приняли участие в нём 1759 человек, за которыми в среднем наблюдали в течение 7 лет.

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