Доказано: хранить секреты полезно для здоровья

Доказано: хранить секреты полезно для здоровьяНо важно, какие именно эти тайны
У секретов плохая репутация. Однако новое исследование американских учёных показало, что сохранение в секрете хороших новостей помогает людям чувствовать себя лучше. Особенно если они собираются этим с кем-то поделиться.
Более ранние исследования показали, что секреты могут навредить благополучию человека. Но в них изучалось влияние на здоровье тех секретов, которые имеют негативные последствия.
Новое же исследование связано с изучением позитивных секретов. Например, это беременность, предложение руки и сердца, неожиданные подарки и т.п.
Учёные в рамках нового исследования провели пять экспериментов. Участвовали в них более 2,5 тысяч человек. Выяснилось, что сохранение в тайне хороших новостей повысило уровень энергии людей. Кроме того, желание в конечном итоге рассказать этот секрет тоже заставляет человека относиться к его хранению более позитивно.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.