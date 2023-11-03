Доказано: клубника снижает вероятность развития деменции у людей среднего возраста

Доказано: клубника снижает вероятность развития деменции у людей среднего возрастаРезультаты исследования опубликованы в журнале Nutrients
Учёные выяснили, что, если каждый день есть клубнику, это поможет защититься от деменции. Но касается это лишь определённых групп населения.
Команда специалистов из Университета Цинциннати обнаружила, что ежедневное употребление клубники помогает в профилактике развития старческого слабоумия. Такой эффект был у людей среднего возраста.
В 2022 году учёные под руководством доктора философии Роберта Крикоряна из Калифорнийского университета пришли к выводу, что благодаря добавлению в ежедневный рацион черники можно снизить вероятность развития деменции в позднем возрасте у людей среднего возраста.
В состав клубники и черники входят антиоксиданты антоцианы, которые помогают улучшить обмен веществ и когнитивные функции. Также в клубнике содержатся полезные для здоровья эллагитаннины и эллаговая кислота.
У людей, которые в течение 12 недель принимали клубничный порошок, наблюдалось уменьшение помех в памяти, общее улучшение исполнительных способностей, значительное уменьшение депрессивных симптомов.
Роберт Крикорян из Калифорнийского университета считает, что клубника улучшает когнитивные способности человека за счёт уменьшения воспаления в мозге.
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