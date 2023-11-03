Доказано: клубника снижает вероятность развития деменции у людей среднего возраста

В состав клубники и черники входят антиоксиданты антоцианы, которые помогают улучшить обмен веществ и когнитивные функции. Также в клубнике содержатся полезные для здоровья эллагитаннины и эллаговая кислота.

У людей, которые в течение 12 недель принимали клубничный порошок, наблюдалось уменьшение помех в памяти, общее улучшение исполнительных способностей, значительное уменьшение депрессивных симптомов.

Роберт Крикорян из Калифорнийского университета считает, что клубника улучшает когнитивные способности человека за счёт уменьшения воспаления в мозге.

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