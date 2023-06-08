Доказано: количество жира в мышцах может предсказать ухудшение работы мозга с возрастом

Полученные данные показывают, что мышечное ожирение играет уникальную роль в снижении когнитивных функций. И такое ожирение отличается от других типов жира или других мышечных характеристик. Это отметила Катерина Розано, доктор медицины, магистр здравоохранения из Школы общественного здравоохранения Университета Питтсбурга.

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