Доказано: количество жира в мышцах может предсказать ухудшение работы мозга с возрастом

Доказано: количество жира в мышцах может предсказать ухудшение работы мозга с возрастомЭто показало исследование, опубликованное в Журнале Американского общества гериатрии
В ходе нового исследования выяснилось, что уровень жира в мышцах может указывать на вероятность снижения когнитивных функций у человека с возрастом. Так, 5-летнее увеличение жировых отложений в мышцах бедра было фактором риска ухудшения работы мозга.
Учёные оценили количество жира в мышцах у 1634 взрослых в возрасте 69-79 лет. С 1-го по 6-й год увеличение жира связано было с более быстрым когнитивным снижением с течением времени. Результаты при этом были одинаковыми и у белых, и у темнокожих мужчин и женщин.
Полученные данные показывают, что мышечное ожирение играет уникальную роль в снижении когнитивных функций. И такое ожирение отличается от других типов жира или других мышечных характеристик. Это отметила Катерина Розано, доктор медицины, магистр здравоохранения из Школы общественного здравоохранения Университета Питтсбурга.
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