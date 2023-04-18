Доказано: медитация помогает людям с болезнями сердца

Группа людей, которые медитировали, в течение одного месяца каждую неделю проводила 90-минутные сеансы медитации. В течение следующих трёх месяцев их просили медитировать 20 минут в день самостоятельно или с использованием записи.

В результате средние показатели депрессии, стресса и тревоги снизились у них на 44%, 31% и 29% соответственно. У тех, кто не практиковал медитацию, снижение составило 3% во всех случаях. Также за 4 месяца средние баллы по эмоциональному аспекту качества жизни увеличились на 60% в группе медитации и на 2% в обычной группе.

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