Доказано: микропластик попадает из кишечника в другие органы

Учёные из Университета Нью-Мексико обнаружили, что микропластик влияет на пищеварительные пути человека, проникая из кишечника в ткани почек, печени и мозг.

По оценкам специалистов, в среднем люди проглатывают 5 г частиц микропластика каждую неделю. Это эквивалентно весу одной кредитной карты.