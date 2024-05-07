Доказано: мозг мужчин и женщин с алкоголизмом по-разному реагирует на спиртное

В ходе исследования учёные использовали данные, полученные с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Оказалось, что мозг женщин и мужчин с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, реагировал на изображения стрессовой ситуации или спиртного по-разному. Эти различия также были связаны с интенсивностью тяги к спиртному и с употреблением алкоголя в будущем.

Для проведения эксперимента специалисты привлекли 77 взрослых (46 мужчин и 31 женщину) с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Выяснилось, что у женщин по сравнению с мужчинами был более высокий уровень стресса после просмотра картинок с изображением стрессовых событий.