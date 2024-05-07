Доказано: мозг мужчин и женщин с алкоголизмом по-разному реагирует на спиртное

Доказано: мозг мужчин и женщин с алкоголизмом по-разному реагирует на спиртноеЭто выяснили учёные из Йельского университета
В ходе исследования учёные использовали данные, полученные с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Оказалось, что мозг женщин и мужчин с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, реагировал на изображения стрессовой ситуации или спиртного по-разному. Эти различия также были связаны с интенсивностью тяги к спиртному и с употреблением алкоголя в будущем.
Для проведения эксперимента специалисты привлекли 77 взрослых (46 мужчин и 31 женщину) с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. Выяснилось, что у женщин по сравнению с мужчинами был более высокий уровень стресса после просмотра картинок с изображением стрессовых событий.
Кроме того, цепи мозга, в особенности те, что связаны с эмоциями, вознаграждением, регуляцией стресса и эмоций, контролем импульсов, имели разную активность. У женщин они были явно притуплены, а у мужчин — гиперактивны.
Также у женщин с употреблением алкоголем в дальнейшем были связаны нарушения в областях мозга, которые отвечают за тревогу. У мужчин же наблюдались сбои в областях, связанных с сильным стрессовым возбуждением.
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