Доказано: мужчинам ожирение вредит сильнее, чем женщинам

Доказано: мужчинам ожирение вредит сильнее, чем женщинамЭто выяснили учёные из Йоркского университета
В недавно опубликованном исследовании специалистов Йоркского университета отмечается, что болезни, связанные с ожирением, протекают у мужчин и женщин по-разному. Стало известно это после проведения экспериментов на мышах.
Фото: UK Health Security Agency
Профессор Йоркского университета Тара Хаас из Школы кинезиологии и медицинских наук медицинского факультета подчёркивает, что у мужчин чаще, чем у женщин, возникают болезни, связанные с ожирением. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, резистентность к инсулину.
На моделях грызунов учёные ещё в 2018 году обнаружили, что у самок образуется множество новых кровеносных сосудов при ожирении, благодаря которым жировая ткань снабжается кислородом и питательными веществами. У самцов же таких сосудов появлялось гораздо меньше.
В недавнем исследовании, результаты которого опубликованы в iScience, команда учёных сосредоточилась на различиях эндотелиальных клеток. Эти клетки представляют собой строительные блоки кровеносных сосудов в жировой ткани. Благодаря специальному программному обеспечению эксперты обнаружили, что у самок мышей чаще происходили процессы, связанные с образованием новых кровеносных сосудов, а у самцов - процессы, связанные с воспалением.
Причём даже после извлечения из организма клетки самцов и самок вели себя по-разному. Более чувствительными к воспалению были клетки самцов, а также клетки старых мышей.
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