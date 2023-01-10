Доказано: мужчинам ожирение вредит сильнее, чем женщинам

Профессор Йоркского университета Тара Хаас из Школы кинезиологии и медицинских наук медицинского факультета подчёркивает, что у мужчин чаще, чем у женщин, возникают болезни, связанные с ожирением. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, резистентность к инсулину.

На моделях грызунов учёные ещё в 2018 году обнаружили, что у самок образуется множество новых кровеносных сосудов при ожирении, благодаря которым жировая ткань снабжается кислородом и питательными веществами. У самцов же таких сосудов появлялось гораздо меньше.