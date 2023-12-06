Доказано: мужчины действительно чувствуют себя гораздо хуже, чем женщины, при температуре 37,2

Мужчины же «страдают» при болезни и правда сильнее женщин. Также при проведении тестов мыши излечены были от вирусной пневмонии при помощи дозы гормона эстрогена.

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