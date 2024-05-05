Доказано: музыка полезна для когнитивного здоровья пожилых

Научная работа, проведённая нейробиологом Университета Саймона Фрейзера и опубликованная в журнале Network Neuroscience, показала следующее. Музыка активирует у пожилых людей области мозга, связанные с вознаграждением, и это не зависит от того, слышали ли они её раньше.

В рамках исследования учёные отслеживали активность мозга у двух групп людей. В более молодой группе участникам было в среднем 19 лет, в пожилой — 67 лет в среднем.