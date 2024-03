Доказано: музыка влияет на продуктивность человека

Американские учёные выяснили, как воздействует музыка на производительность человека и на интенсивность его эмоций. Для этого специалисты опирались на закон Йеркса — Додсона. Согласно ему, средний уровень когнитивного возбуждения (интенсивности эмоций) способствует оптимальной работоспособности, слишком высокий — к тревоге, слишком низкий — к скуке. Результаты этого исследования опубликованы в IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology.

В ходе исследования эксперты провели эксперименты. Участникам нужно было выполнять различные мыслительные задачи под музыку.