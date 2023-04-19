Доказано: музыкальная терапия снижает беспокойство и стресс у студентов

В недавнем исследовании приняли участие 85 студентов. У них измеряли уровень стресса при помощи оценки уровня кортизола в образцах волос.

Группа, которая не проходила музыкальную терапию, имела гораздо более высокий уровень стресса в сравнении с теми, кто проходил музыкальную или вербальную (разговорную) терапию. И при этом оба вида терапии были одинаково эффективны в плане снижения уровня тревожности после каждого сеанса.