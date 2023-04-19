Доказано: музыкальная терапия снижает беспокойство и стресс у студентов

Доказано: музыкальная терапия снижает беспокойство и стресс у студентовИ она так же эффективна, как и обычная разговорная
В рамках нового исследования Рэйчел Финнерти, доктор философии. студентка факультета психологии, неврологии и поведения Макмастера, выяснила, как на студентов бакалавриата повлияла музыкальная онлайн-терапия. Учащиеся её проходили в первые месяцы пандемии COVID-19.
В недавнем исследовании приняли участие 85 студентов. У них измеряли уровень стресса при помощи оценки уровня кортизола в образцах волос.
Группа, которая не проходила музыкальную терапию, имела гораздо более высокий уровень стресса в сравнении с теми, кто проходил музыкальную или вербальную (разговорную) терапию. И при этом оба вида терапии были одинаково эффективны в плане снижения уровня тревожности после каждого сеанса.
Результаты проведённого исследования специалисты планируют опубликовать в издании Frontiers in Psychiatry.
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