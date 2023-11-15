Фитнес и здоровье
19:30, 15 ноября 2023
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Доказано: мы зависимы не от самих смартфонов, а от совсем другого

Совсем недавно к такому выводу пришли испанские учёные

Команда исследователей из Университета Гранады впервые доказала, что у нас развивается зависимость вовсе не от телефонов, а от социального взаимодействия, которое они дают. Результаты этой работы опубликованы в журнале Psicothema.

Для проведения эксперимента учёные отобрали 86 человек. Их разделили на две группы. Одна из них должна была отправить сообщение в WhatsApp, а другая группа ничего не отправляла. Затем участники отключили уведомления на смартфонах и положили их экраном вниз. После этого они некоторое время провели в среде виртуальной реальности. На протяжении всего эксперимента специалисты измеряли электродермальную активность кожи, то есть активность вегетативной нервной системы.

Доказано: мы зависимы не от самих смартфонов, а от совсем другого
© University of Granada

Выяснилось, что группа, которая отправляла сообщения, была более напряжённой на протяжении всего процесса. Также эти люди становились более тревожными, когда их просили прекратить пользоваться мобильными телефонами, а когда им разрешили вновь взять в руки смартфон, у них гораздо сильнее повысился уровень эмоционального возбуждения.

Результаты этого исследования показывают, что сами смартфоны не являются причиной психологических проблем у людей.

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