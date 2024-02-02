Доказано: мясные и обработанные пищевые продукты связаны с болезнью Альцгеймера

Правда, для этого их нужно есть каждый день

В ходе недавнего исследования учёные из Университета Бонда обнаружили, что люди с болезнью Альцгеймера, как правило, регулярно едят мясные деликатесы, колбасы, ветчину, пиццу, гамбургеры. Это выяснилось после анализа диеты почти 500 австралийцев.