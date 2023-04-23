Доказано: наш сон меняется в зависимости от времени года

Доказано: наш сон меняется в зависимости от времени годаВот как это происходит
Здоровый сон нужен для нормального функционирования всего организма. Известно, что при регулярном недосыпе повышается риск развития многих проблем со здоровьем, в том числе болезней сердца, ожирения, деменции, инсульта, диабета. Учёные также обнаружили, что на сон влияет смена времён года.
Большинство из нас с трудом зимой в холодные дни просыпаются и встают с постели. Связано это с тем, что требуется дополнительная энергия, чтобы снова не уснуть.
Также в опубликованном недавно научном исследовании говорится, что людям в зимнее время сна нужно больше, чем в летнее. И такая потребность возникает даже у жителей городов, где искусственное освещение выступает в качестве замены естественному.
Учёные также ожидают, что сезонные колебания сильнее повлияют на сон людей, которые проживают за городом и подвергаются воздействию исключительно естественного света.
В ходе недавнего исследования также выяснилось, что в декабре люди спали на один час дольше, чем в июне. Кроме того, самая активная фаза сна, то есть сон с быстрым движением глаз, в зимнее время был на полчаса длиннее, чем летом.
Что касается фазы медленного сна, то у участников исследования в сентябре она длилась на 30 минут меньше, чем в феврале.
Помимо этого, в зависимости от времени года меняется и качество сна. Например, весной из-за возникновения у некоторых аллергии на пыльцу у большинства сон ухудшается.
При сочетании тепла и влажности увеличивается тепловая нагрузка на организм, это также способствует возникновению бессонницы и недосыпа. В итоге может пострадать у человека медленноволновой сон.
Осенью нас начинает клонить в сон уже рано вечером, так как световой день сокращается и увеличивается количество времени, когда мы проводим в темноте. Оказывают влияние на чувство сонливости в течение дня также короткие дни, ранние закаты.
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