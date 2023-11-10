Доказано: некоторые дети генетически предрасположены к плохому сну

В рамках нового исследования учёные проанализировали данные о 2458 детях европейского происхождения. Те из них, кто генетически был предрасположен к бессоннице, чаще сталкивались с проблемами вроде частых пробуждений по ночам или трудностей с засыпанием. Кроме того, дети, которые генетически были предрасположены к более продолжительному сну, спали дольше, но также чаще бодрствовали ночью в подростковом возрасте.