Доказано: одинаковые запахи нам кажутся разными, если дать им разные названия

Учёные обнаружили, что присвоение запахам названий влияет не только на их восприятие человеком, но и на то, как они обрабатываются в первичной обонятельной коре головного мозга. То есть в области, которая связана с обонянием.

В рамках исследования участникам давали понюхать мятные и цитрусовые запахи, которые были помечены двумя словами. Например: мятно-ментоловый, эвкалиптово-ментоловый. Во время этого им также делали МРТ.

Оказалось, что участники ощущали большую разницу между запахами, когда эти запахи имели разные названия, чем когда они были помечены одинаково. Данные фМРТ показали, что на некоторые части грушевидной коры влияли слова, которые использовались для обозначения запахов, а на другие области больше влиял сам запах.