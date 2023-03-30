Доказано: отказ от долгого сидения перед экраном вечером снижает сахар и инсулин в крови

Доказано: отказ от долгого сидения перед экраном вечером снижает сахар и инсулин в кровиРезультаты этого исследования опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise
Учёные из Университета Отаго выяснили, что при отказе от длительного сидения перед экраном по вечерам у здорового человека снижается уровень сахара в крови и инсулина. И это ещё одна причина не засиживаться допоздна.
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В исследовании, проведённом к.т.н. Дженнифер Гейл, отмечается, что при регулярных перерывах в активности, сделанных вечером во время долгого сидения, снижается уровень глюкозы в плазме на 31,5% и инсулина - на 26,6%. Это касается именно здоровых взрослых.
Научно доказано, что увеличение времени, проведённого сидя, связано с более высоким риском развития сахарного диабета и болезней сердца. Также известно, что за счёт отказа от малоподвижного образа жизни в течение дня можно снизить уровень инсулина, глюкозы, жира в крови.
В проведённом недавно научном исследовании принимали участие 30 здоровых взрослых людей. Их возраст составлял от 19 до 39 лет. Все участники прерывали четырёхчасовое сидение вечером - тремя минутами простых упражнений с отягощениями в течение каждых 40 минут.
Результаты исследования показывают, что регулярное выполнение упражнений с отягощениями с лёгким весом улучшает усвоение сахара из крови. Это также значит, что такая активность может сильно повлиять на гликемический контроль.
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