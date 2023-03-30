Доказано: отказ от долгого сидения перед экраном вечером снижает сахар и инсулин в крови

В исследовании, проведённом к.т.н. Дженнифер Гейл, отмечается, что при регулярных перерывах в активности, сделанных вечером во время долгого сидения, снижается уровень глюкозы в плазме на 31,5% и инсулина - на 26,6%. Это касается именно здоровых взрослых.

Научно доказано, что увеличение времени, проведённого сидя, связано с более высоким риском развития сахарного диабета и болезней сердца. Также известно, что за счёт отказа от малоподвижного образа жизни в течение дня можно снизить уровень инсулина, глюкозы, жира в крови.