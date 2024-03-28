Доказано: пары, в которых оба человека пьют алкоголь, живут дольше

Опубликовано 28 марта 2024, 20:15
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Доказано: пары, в которых оба человека пьют алкоголь, живут дольшеВажно, чтобы они имели схожие привычки в отношении спиртного
В рамках нового исследования Кира Бердитт, профессор исследовательского центра Института социальных исследований Университетского университета, обнаружила, что пары, у которых одинаковые привычки в употреблении алкоголя, живут обычно дольше. Результаты этой работы опубликованы в журнале The Gerontologist.
Согласно одной теории, схожие привычки в употреблении алкоголя обычно только укрепляют брак. То есть у таких пар бывает меньше конфликтов и они в целом вместе живут дольше. Тем не менее такое поведение вредит здоровью.
Результаты нового исследования показали, что пары, где оба партнёра употребляли алкоголь в течение последних трёх месяцев, жили дольше, чем другие пары, в которых люди не пили или один пил, а другой нет.
В других исследованиях учёные обнаружили, что пары, которые пьют вместе, как правило, имеют лучшее качество отношений. Возможно, потому, что эта привычка их сближает.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова