Доказано: пары, в которых оба человека пьют алкоголь, живут дольше

Результаты нового исследования показали, что пары, где оба партнёра употребляли алкоголь в течение последних трёх месяцев, жили дольше, чем другие пары, в которых люди не пили или один пил, а другой нет.

В других исследованиях учёные обнаружили, что пары, которые пьют вместе, как правило, имеют лучшее качество отношений. Возможно, потому, что эта привычка их сближает.

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