Доказано: пищевые добавки могут снизить кровяное давление, как и лекарства

Магний в качестве пищевой добавки может обеспечить организм множеством преимуществ. Среди них - повышение настроения и увеличение количества энергии. Помимо этого, в некоторых научных работах говорится о влиянии этого вещества на артериальное давление.

В обзоре, опубликованном в Журнале клинической гипертензии, указано, что если принимать 500-1000 мг магния в сутки, то это снизит кровяное давление на 5,6/2,8 мм рт.ст. Причём у тех, кто принимал эту добавку, давление заметно снизилось через три месяца лечения.

Другое исследование, проведённое Университетом Хартфордшира в 2012 году, продемонстрировало, что эффект магния становится сильнее, когда увеличивается дозировка.