Доказано: пищевые добавки могут снизить кровяное давление, как и лекарства

Доказано: пищевые добавки могут снизить кровяное давление, как и лекарстваИ эффект от них такой же, как от препаратов
Для того чтобы избавиться от повышенного артериального давления, важно изменить образ жизни. Также в некоторых случаях может потребоваться приём лекарств. Но некоторые исследования показывают, что не менее эффективными могут быть и пищевые добавки.
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Магний в качестве пищевой добавки может обеспечить организм множеством преимуществ. Среди них - повышение настроения и увеличение количества энергии. Помимо этого, в некоторых научных работах говорится о влиянии этого вещества на артериальное давление.
В обзоре, опубликованном в Журнале клинической гипертензии, указано, что если принимать 500-1000 мг магния в сутки, то это снизит кровяное давление на 5,6/2,8 мм рт.ст. Причём у тех, кто принимал эту добавку, давление заметно снизилось через три месяца лечения.
Другое исследование, проведённое Университетом Хартфордшира в 2012 году, продемонстрировало, что эффект магния становится сильнее, когда увеличивается дозировка.
Считается, что благодаря магнию в организме высвобождается простациклин. Это вещество снижает напряжение в стенках кровеносных сосудов.
Кроме того, магний входит в состав различных продуктов и напитков. Из источников магния выделяют семена, орехи, цельные зёрна, бобовые, зелёные листовые овощи, шпинат.
При этом органы здравоохранения отмечают, что организмом усваивается 30-40 % магния, который потребляется вместе с пищей.
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