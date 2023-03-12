Доказано: плохой сон связан с развитием старческого слабоумия

Исследователи обнаружили, что использование снотворных и неспособность быстро заснуть в начале ночи связаны с повышенным риском развития деменции в течение десяти лет. А вот если человеку трудно заснуть обратно после просыпания, то риск развития старческого слабоумия наоборот снижается.

Так, у людей с бессонницей, характеризующейся изначальной неспособностью уснуть, риск слабоумия был на 51% выше. Для приёма снотворных было обнаужено 30-процентное увеличение риска развития деменции. С другой стороны, при бессоннице, связанной с поддержанием сна, риск болезни снизился на 40%.