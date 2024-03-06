Доказано: подслащённые напитки повышают вероятность развития проблем с сердцем

Учёные проанализировали данные диетических анкет и генетические данные более чем 200 тысяч взрослых. Все эти люди не страдали мерцательной аритмией, на момент их регистрации в Британском биобанке в период с 2006 по 2010 год. В среднем за участниками наблюдали 10 лет.

Согласно результатам нового исследования, один литр или меньше в неделю чистого несладкого сока, такого как апельсиновый или овощной сок, был связан с более низким риском возникновения фибрилляции предсердий. Этот риск был на 8% ниже.

Также специалисты обнаружили, что по сравнению с теми, кто не употреблял подслащённые напитки, вероятность развития фибрилляции предсердий была на 20% больше у людей, которые сказали, что выпивают более 2 литров искусственно подслащённых напитков в неделю. Риск повышался на 10% у тех, кто в неделю употреблял 2 литра или более подслащённых напитков.