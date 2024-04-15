Доказано: подсластители помогают контролировать вес после похудения

Для проведения исследования учёные набрали около 350 взрослых с избыточным весом или ожирением, а также почти 40 детей с избыточным весом. В течение первых двух месяцев исследования команда экспертов рекомендовала взрослым участникам соблюдать низкокалорийную диету, которая поможет им похудеть минимум 5%. Детям же советовали поддерживать свой вес.

Далее всех участников разделили на две группы. Первая придерживалась питательной диеты, в которой менее 10% калорий поступает из продуктов и напитков с добавлением сахара и в которую не входят продукты с искусственными подсластителями. Вторая группа придерживалась того же плана питания, однако могла употреблять искусственно подслащённые продукты.

Спустя 9 месяцев обнаружилось, что взрослые, которые потребляли подсластители, похудели, были сильнее удовлетворены своей диетой, имели лучше настроение и меньше тяги к сладкому, чем участники другой группы. Люди из второй группы тоже снизили вес, но не так сильно.

Что касается детей, то выяснилось: замена сладких продуктов и напитков подслащёнными продуктами была полезна для тех, кто плохо контролировал своё питание.

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