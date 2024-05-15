Доказано: погружения в холодную воду полезны для сердца

Доказано: погружения в холодную воду полезны для сердцаРезультаты этого исследования были опубликованы в журнале Biology
Эксперты пришли к выводу, что 15-минутное погружение в холодную воду может улучшить биомаркеры физиологического здоровья и психологическое благополучие человека. В рамках исследования учёные отслеживали различные показатели здоровья студентов колледжей до, во время и после кратковременного погружения в холодную воду.
Оказалось, что у людей после погружения в холодную ванну значительно снизились частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кортизола (общего биомаркера стресса).
Также участники эксперимента сообщили об улучшении настроения спустя три часа после погружения. Это позволяет предположить, что такая практика улучшает здоровье и психологическое состояние.
Учёные обнаружили также после погружения в воду небольшие изменения в структуре напряжения сдвига (то есть увеличение давления крови на сосуды). Это со временем может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.
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