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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 мая 2024, 18:45
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Доказано: погружения в холодную воду полезны для сердца

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Biology
Учёные обнаружили, что погружение в холодную ванну и правда может принести пользу здоровью. Для этого хватит всего 15 минут.
Доказано: погружения в холодную воду полезны для сердца
© Michele Ursi/Adobe Stock

Эксперты пришли к выводу, что 15-минутное погружение в холодную воду может улучшить биомаркеры физиологического здоровья и психологическое благополучие человека. В рамках исследования учёные отслеживали различные показатели здоровья студентов колледжей до, во время и после кратковременного погружения в холодную воду.

Доказано: погружения в холодную воду полезны для сердца
© Unsplash/CC0 Public Domain

Оказалось, что у людей после погружения в холодную ванну значительно снизились частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кортизола (общего биомаркера стресса).

Также участники эксперимента сообщили об улучшении настроения спустя три часа после погружения. Это позволяет предположить, что такая практика улучшает здоровье и психологическое состояние.

Учёные обнаружили также после погружения в воду небольшие изменения в структуре напряжения сдвига (то есть увеличение давления крови на сосуды). Это со временем может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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