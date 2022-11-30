Доказано: полные люди более восприимчивы к болезням

Доказано: полные люди более восприимчивы к болезнямВсё дело в жировых клетках
При наборе веса жировые клетки в вашем организме тоже становятся больше. Недавнее исследование, проведённое специалистами из Мюнхенского технического университета, показало, что подобные увеличенные клетки способны вызвать метаболические болезни.
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Ожирение может возникнуть по разным причинам. Это и генетическая предрасположенность, и неправильное питание, и многое другое. Известно, что люди с ожирением чаще сталкиваются с диабетом второго типа, болезнями сердца, раком.
Но почему так происходит? Доктор Юлиус Хонеккер и профессор Ханс Хаунер с кафедры диетологии изучили этот вопрос.
Оказалось, что связано это с изменениями в экспрессии генов (экспрессия - то, в какой степени используется генетическая информация) в увеличенных жировых клетках. Вероятнее всего, из-за этого и развиваются у человека метаболические болезни (такие, которые связаны с нарушением обмена веществ). Выяснилось также, что совокупность всех молекул РНК в клетке стала не потреблять энергию, на сохранять её, а это способствует развитию воспаления.
Результаты нового исследования были опубликованы в eBioMedicine.
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