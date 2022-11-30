Доказано: полные люди более восприимчивы к болезням

Ожирение может возникнуть по разным причинам. Это и генетическая предрасположенность, и неправильное питание, и многое другое. Известно, что люди с ожирением чаще сталкиваются с диабетом второго типа, болезнями сердца, раком.

Но почему так происходит? Доктор Юлиус Хонеккер и профессор Ханс Хаунер с кафедры диетологии изучили этот вопрос.