Доказано: пожилые, которые много общаются, живут дольше

В целом оказалось, что более частая социальная активность связана с гораздо более высокой выживаемостью. На 42% дольше жили те, кто общался с окружающими хотя бы время от времени, на 48% дольше - те, кто общался минимум раз в месяц, на 110% - те, кто общался хотя бы раз в неделю, на 87% - у тех, кто общался почти каждый день.

Кроме того, с самой высокой продолжительностью жизни было связано только общение почти каждый день.

С большей социальной активностью также соотносились такие факторы, как более молодой возраст, мужской пол, брак, более высокий уровень образования, проживание в городе и/или с родственниками, хорошее здоровье/оценка своего здоровья как хорошего.

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