Доказано: пожилые, которые много общаются, живут дольше

Доказано: пожилые, которые много общаются, живут дольшеИ это ещё одна причина больше времени проводить с другими людьми
В ходе недавнего исследования, в котором приняли участие более 28 тысяч китайцев, выяснилось, что частое общение пожилых с окружающими может способствовать увеличению продолжительности жизни. Результаты этой работы были опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health.
Фото: New Perspective
В рамках нового исследования эксперты проанализировали информацию о 28 563 жителях Китая. Средний возраст участников составлял 89 лет. В среднем выживаемость людей отслеживалась в течение 5 лет или до их смерти.
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В целом оказалось, что более частая социальная активность связана с гораздо более высокой выживаемостью. На 42% дольше жили те, кто общался с окружающими хотя бы время от времени, на 48% дольше - те, кто общался минимум раз в месяц, на 110% - те, кто общался хотя бы раз в неделю, на 87% - у тех, кто общался почти каждый день.
Кроме того, с самой высокой продолжительностью жизни было связано только общение почти каждый день.
С большей социальной активностью также соотносились такие факторы, как более молодой возраст, мужской пол, брак, более высокий уровень образования, проживание в городе и/или с родственниками, хорошее здоровье/оценка своего здоровья как хорошего.
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