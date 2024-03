Доказано: преодоление трудностей связано с долголетием у мужчин

К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Чобаниана и Аведисиана Бостонского университета

Существует довольно мало крупных научных работ, в которых бы изучались долгосрочные последствия для здоровья того, как люди справляются со стрессовыми факторами. Об одном из таких исследований говорится в The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences.