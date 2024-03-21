Доказано: преодоление трудностей связано с долголетием у мужчин

В рамках недавнего исследования учёные проследили за 743 мужчинами. В период с 1993 по 2002 год каждый мужчина проходил оценку стресса и преодоления стресса. Это включало в себя наименование самого стрессового события, произошедшего за последний месяц, оценку того, насколько стрессовой была для участника проблема, и указание того, насколько часто они использовали конкретные стратегии для решения этой проблемы. Далее специалисты проанализировали данные этих людей за 27 лет.

Результаты исследования продемонстрировали, что обычно важнее для долголетия у пожилых мужчин были общие усилия, приложенные ими для преодоления трудностей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.