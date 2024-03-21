Доказано: преодоление трудностей связано с долголетием у мужчин

Доказано: преодоление трудностей связано с долголетием у мужчинК такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Чобаниана и Аведисиана Бостонского университета
Оказывается, то, насколько сильно пожилые мужчины реагировали на стрессовые факторы, сильнее влияло на их выживание, чем-то, что они для этого делали. Это подтвердилось и после учёта индивидуальных различий в демографии, семейном положении, основных состояниях здоровья и факторах образа жизни людей.
В рамках недавнего исследования учёные проследили за 743 мужчинами. В период с 1993 по 2002 год каждый мужчина проходил оценку стресса и преодоления стресса. Это включало в себя наименование самого стрессового события, произошедшего за последний месяц, оценку того, насколько стрессовой была для участника проблема, и указание того, насколько часто они использовали конкретные стратегии для решения этой проблемы. Далее специалисты проанализировали данные этих людей за 27 лет.
Результаты исследования продемонстрировали, что обычно важнее для долголетия у пожилых мужчин были общие усилия, приложенные ими для преодоления трудностей.
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