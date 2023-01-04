Доказано: прошлое человек помнит в приукрашенном виде

Доказано: прошлое человек помнит в приукрашенном видеВсё дело в особенностях памяти
Считается, что чем старше становится человек, тем больше времени он уделяет воспоминаниям. Но насколько правдиво то, что мы помним?
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Воспоминания кажутся нам обычно очень яркими и простыми, понятными. И последние научные исследования демонстрируют, что наш мозг на самом деле немного обманывает нас, приукрашивая события из прошлого.
Из раннего детства большинство из нас помнят мало что. Да и в целом нужно сказать, что, когда человек начинает говорить, изменяются и его воспоминания. Они начинают напоминать кино.
Кроме того, для людей характерен так называемый синдром памятного оптимизма. Это когда мы уверены, что раньше было лучше, хотя при этом наш мозг не учитывает более важных деталей вроде общественной ситуации сейчас и прошлом.
Причина того, что мы привираем самим себе в воспоминаниях, заключается в наших эмоциях. Воспоминания приносят ощущение умиротворения, спокойствия. А это бывает важно в тяжёлый период.
Кроме того, человеческий мозг склонен вытеснять страшные и трагичные воспоминания. В результате человеку кажется, что на самом деле ничего не происходило. Но в действительности - так работает механизм самосохранения. Опасно это тем, что данные воспоминания, если их не проработать, могут вернуться в любой момент.
В памяти человека при этом задерживаются и сами воспоминания, и переживания, которые с ними связаны. И от этих переживаний зависит то, положительными или отрицательными будут воспоминания.
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