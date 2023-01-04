Доказано: прошлое человек помнит в приукрашенном виде

Воспоминания кажутся нам обычно очень яркими и простыми, понятными. И последние научные исследования демонстрируют, что наш мозг на самом деле немного обманывает нас, приукрашивая события из прошлого.

Из раннего детства большинство из нас помнят мало что. Да и в целом нужно сказать, что, когда человек начинает говорить, изменяются и его воспоминания. Они начинают напоминать кино.

Кроме того, для людей характерен так называемый синдром памятного оптимизма. Это когда мы уверены, что раньше было лучше, хотя при этом наш мозг не учитывает более важных деталей вроде общественной ситуации сейчас и прошлом.