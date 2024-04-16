Доказано: просмотр спортивных состязаний улучшает самочувствие человека

Второй эксперимент представлял собой онлайн-опрос. Его целью было изучение изменения связи между просмотром спортивных состязаний и благополучием в зависимости от вида наблюдаемого спорта. Участвовали в этом опросе 208 человек. Выяснилось, что сильнее остальных повлиял на улучшение благосостояния бейсбол и футбол, а слабее остальных — гольф.

В рамках третьего исследования эксперты использовали методы нейровизуализации для изучения изменения в активности мозга людей после просмотра спортивных состязаний. В этом эксперименте принимали участие 14 трудоспособных людей. Оказалось, что просмотр спортивных состязаний вызывает активацию цепей вознаграждения мозга, что указывает на наличие у людей чувства счастья или удовольствия. Выяснилось также, что люди, которые сообщали о более частом просмотре спортивных состязаний, имели больший объём серого вещества в областях, связанных с цепями вознаграждения. Это позволяет предположить, что регулярный просмотр спортивных состязаний может постепенно вызывать изменения в структурах мозга.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Sports Management Review.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.