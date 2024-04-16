Доказано: просмотр спортивных состязаний улучшает самочувствие человека

Доказано: просмотр спортивных состязаний улучшает самочувствие человекаЭто выяснили учёные из Японии
Команда специалистов под руководством доцента Синтаро Сато с факультета спортивных наук Университета Васэда, Япония, провела исследование, чтобы выяснить, как влияет просмотр спортивных состязаний на здоровье людей. Для этого они использовали многометодный подход, сочетая анализ вторичных данных, самоотчёты и методы нейровизуализации.
В рамках первого исследования учёные проанализировали крупномасштабные общедоступные данные о влиянии просмотра спортивных состязаний на 20 000 жителей Японии. Результаты подтвердили, что существует связь между повышенным благополучием и регулярным просмотром спортивных состязаний.
Второй эксперимент представлял собой онлайн-опрос. Его целью было изучение изменения связи между просмотром спортивных состязаний и благополучием в зависимости от вида наблюдаемого спорта. Участвовали в этом опросе 208 человек. Выяснилось, что сильнее остальных повлиял на улучшение благосостояния бейсбол и футбол, а слабее остальных — гольф.
В рамках третьего исследования эксперты использовали методы нейровизуализации для изучения изменения в активности мозга людей после просмотра спортивных состязаний. В этом эксперименте принимали участие 14 трудоспособных людей. Оказалось, что просмотр спортивных состязаний вызывает активацию цепей вознаграждения мозга, что указывает на наличие у людей чувства счастья или удовольствия. Выяснилось также, что люди, которые сообщали о более частом просмотре спортивных состязаний, имели больший объём серого вещества в областях, связанных с цепями вознаграждения. Это позволяет предположить, что регулярный просмотр спортивных состязаний может постепенно вызывать изменения в структурах мозга.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в журнале Sports Management Review.
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