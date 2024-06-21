Доказано: рацион с большим количеством соли может повысить вероятность развития экземы

Новые данные показали, что большая часть натрия на самом деле хранится в коже, а иммунная и лимфатическая системы регулируют электролитный баланс организма. Это также значит, что натрий способен влиять на некоторые аутоиммунные заболевания кожи.

В рамках нового исследования эксперты изучили образцы мочи, которые они взяли в течение суток у почти 216 000 взрослых в возрасте от 37 до 73 лет из Британского биобанка. При этом почти у 11 000 участников (около 5%) была выявлена экзема.

Каждый дополнительный грамм натрия был связан с повышением вероятности диагностирования экземы на 11%, увеличением числа активных вспышек экземы на 16% и ещё с увеличением тяжести экземы на 11%.