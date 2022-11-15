Доказано: риск развития диабета может повысить даже искусственное освещение по ночам

Доказано: риск развития диабета может повысить даже искусственное освещение по ночамНо только если это освещение находится на открытом воздухе
Китайские учёные обнаружили, что из-за искусственного освещения по ночам на улице у людей повышается риск развития сахарного диабета. Опубликованы результаты этого исследования были в издании Diabetologia.
Большинство организмов на планете, в том числе млекопитающие, имеют собственную циркадную систему отсчёта времени (чаще всего 24-часовую). Эта система приспосабливается к естественной последовательности тёмных и светлых периодов. Из-за воздействия искусственного света в ночное время (на улице) изменяется циркадный ритм птиц, насекомых и других животных. Из-за этого они рано умирают, биоразнообразие уменьшается.
В ходе одного исследования выяснилось, что крысы, которые подвергались воздействию искусственного освещения, в итоге начали страдать непереносимостью глюкозы. Также у них появились такие симптомы, как высокий уровень инсулина и сахара в крови.
В новом исследовании, проведённом китайскими специалистами, изучались данные Китайского исследования по эпиднадзору за неинфекционными заболеваниями; репрезентативная выборка всего населения Китая, взятая в 2010 году. Всего были изучены в общей сложности 98 658 взрослых, их средний возраст равнялся 42,7 годам. Примерно 50 % участников были женского пола.
Результаты исследования показали, что в районах, где воздействие искусственного освещения на открытом воздухе по ночам было самым сильным, относительная распространённость сахарного диабета увеличивалась на 28 % по сравнению с районами с самым низким воздействием.