Доказано: риск развития диабета может повысить даже искусственное освещение по ночам

Большинство организмов на планете, в том числе млекопитающие, имеют собственную циркадную систему отсчёта времени (чаще всего 24-часовую). Эта система приспосабливается к естественной последовательности тёмных и светлых периодов. Из-за воздействия искусственного света в ночное время (на улице) изменяется циркадный ритм птиц, насекомых и других животных. Из-за этого они рано умирают, биоразнообразие уменьшается.

В ходе одного исследования выяснилось, что крысы, которые подвергались воздействию искусственного освещения, в итоге начали страдать непереносимостью глюкозы. Также у них появились такие симптомы, как высокий уровень инсулина и сахара в крови.