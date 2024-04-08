Доказано: родственных душ на самом деле не существует

Люди в парах, которые можно назвать удачными, много времени проводят вместе, проявляют друг к другу доброту и сострадание. То есть активно работают над отношениям. При этом пары, где люди верят в существование «родственной души», не отличаются особо активным поведением.

При построении брака на идее «родственных душ» возникает проблема. В этом случае люди имеют ошибочное представление о том, как вообще достичь таких отношений. Как правило, эти представления не предполагают какого-либо осознанного выбора, работы над отношениями.