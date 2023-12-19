Доказано: рождественский ужин полезен для здоровья

Учёные обнаружили, что приготовление брюссельской капусты на пару помогает этому овощу сохранять глюкозинолаты. Эти вещества могут помочь организму в борьбе с такими болезнями, как диабет и рак.

Также команда учёных пришла к выводу, что праздничный гарнир из моркови помогает снизить вероятность развития рака почти на четверть. В ходе недавнего исследования эксперты выяснили, что пять порций моркови в неделю связаны со снижением на 20% риска возникновения всех типов рака. А если вы будете есть только одну порцию этого овоща в неделю, то риск снизится на 4% по сравнению с теми, кто не ест морковь.