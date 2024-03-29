Доказано: сонливость заставляет людей чувствовать себя старше

В ходе второго исследования учёные проверили, действительно ли недостаток сна заставляет участников чувствовать себя старше. Для этого они провели эксперимент с ограничением сна с участием 186 человек в возрасте от 18 до 46 лет. В течение двух первых ночей они спали только по четыре часа, а в течение следующих двух — по девять часов.

После ограничения сна в среднем испытуемые чувствовали себя на 4,4 года старше по сравнению с тем, когда они спали достаточное количество времени. При высоком уровне активности люди ощущали себя на 4 года моложе своего настоящего возраста, а при сильной сонливости — на 6 лет старше. Получается, что в целом те, кто недосыпает, могут чувствовать себя на 10 лет старше.

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