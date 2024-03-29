Доказано: сонливость заставляет людей чувствовать себя старше

Доказано: сонливость заставляет людей чувствовать себя старшеПоэтому так важно высыпаться
Ощущение себя молодым — это не только вопрос восприятия. Учёные связывают это чувство с более продолжительной и здоровой жизнью. Кроме того, у людей, которые чувствуют себя моложе, более молодой мозг.
В рамках первого из проведённых исследований специалисты опросили 429 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Выяснилось, что каждая ночь с недосыпом в прошлом месяце делала участников по их личным ощущениям старше в среднем на 0,23 года.
В ходе второго исследования учёные проверили, действительно ли недостаток сна заставляет участников чувствовать себя старше. Для этого они провели эксперимент с ограничением сна с участием 186 человек в возрасте от 18 до 46 лет. В течение двух первых ночей они спали только по четыре часа, а в течение следующих двух — по девять часов.
После ограничения сна в среднем испытуемые чувствовали себя на 4,4 года старше по сравнению с тем, когда они спали достаточное количество времени. При высоком уровне активности люди ощущали себя на 4 года моложе своего настоящего возраста, а при сильной сонливости — на 6 лет старше. Получается, что в целом те, кто недосыпает, могут чувствовать себя на 10 лет старше.
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