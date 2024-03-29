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Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 марта 2024, 00:45
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Доказано: сонливость заставляет людей чувствовать себя старше

Поэтому так важно высыпаться
Учёные из Стокгольмского университета обнаружили, что сон может повлиять на то, насколько старым себя ощущает человек. Все выводы исследования были опубликованы в Proceedings of the Royal Society B.
Доказано: сонливость заставляет людей чувствовать себя старше
© Unsplash/CC0 Public Domain

Ощущение себя молодым — это не только вопрос восприятия. Учёные связывают это чувство с более продолжительной и здоровой жизнью. Кроме того, у людей, которые чувствуют себя моложе, более молодой мозг.

В рамках первого из проведённых исследований специалисты опросили 429 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Выяснилось, что каждая ночь с недосыпом в прошлом месяце делала участников по их личным ощущениям старше в среднем на 0,23 года.

Доказано: сонливость заставляет людей чувствовать себя старше
© Rise Science

В ходе второго исследования учёные проверили, действительно ли недостаток сна заставляет участников чувствовать себя старше. Для этого они провели эксперимент с ограничением сна с участием 186 человек в возрасте от 18 до 46 лет. В течение двух первых ночей они спали только по четыре часа, а в течение следующих двух — по девять часов.

После ограничения сна в среднем испытуемые чувствовали себя на 4,4 года старше по сравнению с тем, когда они спали достаточное количество времени. При высоком уровне активности люди ощущали себя на 4 года моложе своего настоящего возраста, а при сильной сонливости — на 6 лет старше. Получается, что в целом те, кто недосыпает, могут чувствовать себя на 10 лет старше.

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