Доказано: совместная жизнь с партнёром защищает от сахарного диабета

Доказано: совместная жизнь с партнёром защищает от сахарного диабетаОказывается, дело не только в питании
Сахарный диабет второго типа часто возникает из-за неправильного образа жизни. В частности, из-за нездоровой диеты. В то же время исследования показывают, что влияют на развитие этого заболевания и некоторые другие факторы.
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Учёные обнаружили, что жизнь с партнёром положительно сказывается на физическом здоровье человека. Причём вне зависимости от того, сколько лет люди живут вместе.
Также не имеет значения, насколько гармоничны отношения в паре. В исследовании, опубликованном в BMJ Open Diabetes Research & Care, учёные предположили, что партнёр может побуждать человека лучше заботиться о себе.
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Также научные исследования продемонстрировали, что люди, которые живут вместе, имеют более низкий уровень сахара в крови. Уровень глюкозы в этой группе участников в целом снизился на 0,21%. И это довольно значительное улучшение, если сравнивать показатели сахара этих людей с теми, кто живёт один. Стало это известно благодаря анализу данных о 3335 пожилых, участвовавших в Английском лонгитюдном исследовании старения (ELSA).
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