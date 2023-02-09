Доказано: совместная жизнь с партнёром защищает от сахарного диабета

Учёные обнаружили, что жизнь с партнёром положительно сказывается на физическом здоровье человека. Причём вне зависимости от того, сколько лет люди живут вместе.

Также не имеет значения, насколько гармоничны отношения в паре. В исследовании, опубликованном в BMJ Open Diabetes Research & Care, учёные предположили, что партнёр может побуждать человека лучше заботиться о себе.