Доказано: средиземноморская диета снижает риск развития старческого слабоумия

Доказано: средиземноморская диета снижает риск развития старческого слабоумияПричём почти на четверть
Учёные из Университета Ньюкасла выяснили, что у людей, которые соблюдают средиземноморскую диету, на 23% меньше шансов на развитие деменции. Результаты этого исследования были опубликованы в BMC Medicine.
Фото: Scripps
В ходе нового исследования специалисты проанализировали данные 60 298 человек из Британского биобанка. Наблюдали за участниками при этом почти 10 лет. И за это время зарегистрировано было 882 случая старческого слабоумия.
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Результаты исследования показали, что даже у тех, у кого риск развития деменции был более высоким из-за генетики, снизилась вероятность появления этой болезни после изменения диеты.
Но поскольку такой вывод нельзя было сделать по итогам анализа всех работ, то нужны ещё дополнительные исследования, направленные на изучение связи между питанием и генетическим риском развития старческого слабоумия.
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