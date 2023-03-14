Доказано: средиземноморская диета снижает риск развития старческого слабоумия

Результаты исследования показали, что даже у тех, у кого риск развития деменции был более высоким из-за генетики, снизилась вероятность появления этой болезни после изменения диеты.

Но поскольку такой вывод нельзя было сделать по итогам анализа всех работ, то нужны ещё дополнительные исследования, направленные на изучение связи между питанием и генетическим риском развития старческого слабоумия.

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