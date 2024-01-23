Доказано: стресс из-за денег ухудшает ваше здоровье

Когда возникает стресс, то в организме происходят определённые физиологические и поведенческие изменения.

В рамках нового исследования специалисты проанализировали концентрации четырёх биомаркеров в крови у 4934 человек в возрасте 50 лет и старше. Все эти люди были участниками английского лонгитюдного исследования старения. Для выявления активности биомаркеров команда учёных использовала сложный статистический метод — анализ скрытого профиля.

Оказалось, что воздействие стрессовых обстоятельств в целом, от неофициального ухода за больными до переживания тяжелой утраты или развода в течение последних двух лет, было связано с увеличением на 61% вероятности принадлежности к группе высокого риска четыре года спустя.

Люди, сообщившие только о финансовых затруднениях (ощущение, что у них может не хватить финансовых ресурсов для удовлетворения своих будущих потребностей), четыре года спустя с вероятностью 59% попадали в группу высокого риска.

В целом учёные обнаружили, что финансовый стресс наиболее пагубно влияет на биологическое здоровье. Всё потому, что реакция организма на стресс такая же, как на болезнь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.