Доказано: стресс повышает риск возникновения болезни Альцгеймера

Выяснилось, что стрессовые события в период детства и в среднем возрасте были связаны с «биологическими маркерами» болезни Альцгеймера (аномальным амилоидом и тау). При этом связи между этими событиями и уменьшением серого вещества не было.

Это может означать, что именно в детстве и в среднем возрасте стресс с точки зрения химических веществ и реакций мозга воздействует на человека особенно сильно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.