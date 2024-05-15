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Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 мая 2024, 16:30
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Доказано: стресс повышает риск возникновения болезни Альцгеймера

Но есть нюанс
Результаты нового исследования показали, что развод или смерть близкого человека помогут повысить вероятность развития болезни Альцгеймера у человека. Но только если эти события произошли в детстве или среднем возрасте.
Доказано: стресс повышает риск возникновения болезни Альцгеймера
© SOG Health

В новом исследовании, опубликованном в журнале Annals of Neurology, приняли участие 1290 человек с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Всего учёные проанализировали 18 стрессовых жизненных событий, а также определили, когда именно они в жизни людей происходили.

Доказано: стресс повышает риск возникновения болезни Альцгеймера
© CC0 Public Domain

Выяснилось, что стрессовые события в период детства и в среднем возрасте были связаны с «биологическими маркерами» болезни Альцгеймера (аномальным амилоидом и тау). При этом связи между этими событиями и уменьшением серого вещества не было.

Это может означать, что именно в детстве и в среднем возрасте стресс с точки зрения химических веществ и реакций мозга воздействует на человека особенно сильно.

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