Доказано: свекольный сок полезен для сердца

Доказано: свекольный сок полезен для сердцаВот что выяснили учёные
Результаты нового исследования, представленные на конференции Британского сердечно-сосудистого общества, показали, что ежедневное употребление свекольного сока в течение шести месяцев после установки стента помогает людям со стенокардией. Кроме того, этот сок будет полезен для тех, кому нужно пройти повторную процедуру установки стента в сердце.
Новое исследование, доказывающее пользу свекольного сока для здоровья сердца, проводилось Национальным институтом исследований в области здравоохранения и ухода и Британским кардиологическим фондом. Специалисты из больницы Святого Варфоломея и Университета королевы Марии в Лондоне выяснили, что у 16% пациентов со стенокардией в течение двух лет после установки стента были серьёзные проблемы с сердцем или кровообращением. В частности, риск сердечного приступа или потребность в повторной процедуре установки стента в сердце.
Однако у тех, кто каждый день пил свекольный сок, вероятность развития проблем с сердцем снизилась с 16% до 7,5%. По словам учёных, такой эффект свекольного сока связан с высоким содержанием в нём неорганических нитратов.
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