Доказано: свекольный сок полезен для сердца

Однако у тех, кто каждый день пил свекольный сок, вероятность развития проблем с сердцем снизилась с 16% до 7,5%. По словам учёных, такой эффект свекольного сока связан с высоким содержанием в нём неорганических нитратов.

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