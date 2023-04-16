Доказано: свекольный сок снижает давление за несколько часов

Доказано: свекольный сок снижает давление за несколько часовЭто происходит благодаря нитратам
Гипертония часто возникает из-за неправильного питания. Тем не менее определённые соки могут вам помочь в снижении кровяного давления.
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Как отмечает эксперт по здоровому образу жизни в Exercise With Style Бен Диллон, свекольный сок снижает артериальное давление в течение трёх-шести часов после его употребления.
Дело в том, что сок свёклы - источник пищевых нитратов, которые преобразуются в нитриты. За счёт последних можно расширить и расслабить сосуды, понизить давление.
В ходе метаанализа, в который вошли 22 научные работы, также выяснилось, что при употреблении свекольного сока значительно снижается систолическое и диастолическое артериальное давление. И наиболее сильный эффект от напитка наблюдается, если употреблять более 500 мл в день.
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