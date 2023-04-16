Доказано: свекольный сок снижает давление за несколько часов

Как отмечает эксперт по здоровому образу жизни в Exercise With Style Бен Диллон, свекольный сок снижает артериальное давление в течение трёх-шести часов после его употребления.

Дело в том, что сок свёклы - источник пищевых нитратов, которые преобразуются в нитриты. За счёт последних можно расширить и расслабить сосуды, понизить давление.