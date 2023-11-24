Доказано: трудоголики чувствуют себя плохо, даже когда работают

С другой стороны, некоторые исследования показывают, что трудоголики испытывают чувство благополучия и получают удовлетворение в течение рабочего дня. Но существуют и такие научные работы, согласно которым эти положительные эмоции быстро переходят в преобладающее дисфорическое состояние. То есть в депрессию и раздражение.

Результаты нового исследования, однако, подтверждают, что как и при других формах поведенческой и наркозависимости, при трудоголизме эйфория через некоторое время сменяется негативными эмоциями. И происходит это даже во время работы.

Кроме того, связь между зависимостью от работы и плохим настроением сильнее была выражена у женщин по сравнению с мужчинами.

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